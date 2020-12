Damiani: “Agoume merita più spazio, ha sempre fatto bene. Sull’interesse del Bayern Monaco…”

Oscar Damiani, ex calciatore e intermediario nell’operazione Agoume-Spezia con il passaggio in prestito del francese di proprietà dell’Inter al club ligure, ha parla del giovane centrocampista ai microfoni di TuttoMercatoWeb: “Purtroppo non ha molto spazio. Quando ha giocato ha fatto bene, sta facendo una grande esperienza. È un ragazzo maturo, anche se non gioca trae cose positive e sa farsi trovare pronto. Mi aspetto che abbia più spazio, lo merita. Non si monta la testa, è maturo“.

Ma davvero piace al Bayern Monaco?

“Oggi non conta ascoltare le voci, ma focalizzarsi sulla sua esperienza allo Spezia, sperando che abbia più spazio”.