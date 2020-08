Damiani: “Agoumé, rinnovo scontato con l’Inter. Ma lo cercano, piace molto a…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Oscar Damiani, agente di Lucien Agoume, centrocampista classe 2002 dell’Inter, ha parlato così del futuro del francese: “Vedremo, ci sono società che lo cercano. È molto stimato all’Inter, piace al Crotone ma anche ad altre squadre. Il rinnovo con l’Inter, comunque, è scontato, non sarà un problema”.

Gravillon?

”Ha finito bene il campionato. Ci sono richieste in A è in Francia. Ma non sarebbe male se restasse ad Ascoli con un allenatore bravo come Dionisi”.