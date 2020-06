Damiani: “Apprezzo molto Agoume dell’Inter. Magari non vincerà il Pallone d’Oro ma…”

«In nerazzurro, dopo aver firmato il mio contratto con Italo Allodi e Angelo Moratti e aver vinto lo scudetto in Primavera, non ho mai esordito in prima squadra. Un po’ il rammarico ce l’ho». Questo il retroscena svelato da Oscar Damiani, ex calciatore, oggi agente, sulla sua breve parentesi in maglia nerazzurra. Il procuratore ha poi parlato di uno dei suoi assistiti oggi all’Inter.

Chi è il campione del futuro che ancora non conosciamo?

«Uno che apprezzo molto è Agoume dell’Inter, classe 2002. Magari non vincerà un Pallone d’Oro, ma penso potrà essere importante per l’Inter perché è un ragazzo intelligente e perbene».