Lo storico agente di Lilian Thuram, ha parlato così dell'ex calciatore e del suo pensiero in merito alla possibilità di vedere i figli Markus e Khephren in Italia

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Oscar Damiani, storico agente di Lilian Thuram, ha parlato così dell'ex calciatore e del suo pensiero in merito alla possibilità di vedere i figli Markus e Khephren in Italia: «Lui è sempre molto tranquillo e sereno, non entra nello specifico delle questioni di mercato. Sa che c’è chi è deputato a gestire la carriera dei figli da questo punto di vista e non fa mai il papà invadente. Perché è intelligente, appunto. Segue spesso e volentieri i figli anche dal vivo. E poi, a casa, forte della sua lunga esperienza ai massimi livelli, qualche consiglio tecnico a Marcus e a Khephren lo offre, certo…».