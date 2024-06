Condò: “Thuram nell’Inter fa cose che servirebbero anche a Mbappé”

"Mbappé ha griffato fin qui le due sole reti, un autogol e un rigore. Davvero poco per uno squadrone zeppo di soluzioni, ma in qualche modo anche di problemi. Molto gira attorno alla posizione di Kylian e alla ricerca dei partner per lui migliori. Le sue oscillazioni tra sinistra e centro dell’attacco secondo noi “chiamano” Thuram, che nell’Inter è abile e veloce a riempire l’area oppure a svuotarla per liberare Lautaro".