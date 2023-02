Damiani: “Inter? Con l’Udinese deve vincere, treno Champions fondamentale”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Oscar Damiani, ex calciatore e oggi agente, ha parlato così in vista dell'impegno dell'Inter di stasera con l'Udinese: “È una squadra fisica, forte. Il treno della Champions però è fondamentale e l’Inter deve vincere. In campionato il Napoli ha qualcosa di più degli altri, è fortissimo. E poi l’ambiente è fantastico”.