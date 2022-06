Damiani: “Inter la più forte. Ma Dybala cosa va a fare: dove lo metti nel 3-5-2?”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Oscar Damiani, ex giocatore e oggi procuratore, ha parlato così del prossimo campionato e non solo: "L'anno scorso Inter e Milan sono state in lotta per lo scudetto e lo saranno anche il prossimo anno con Juve e Napoli: le milanesi saranno le favorite. L'Inter secondo me è la più forte, l'anno prossimo torna ad essere la favorita.