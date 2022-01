Damiani: “Inter favorita per lo scudetto, momento positivo per molti giocatori. La Juve…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Oscar Damiani, agente ed intermediario, ha parlato così del campionato

"Le prime 4 del campionato al momento sono le migliori, hanno un gioco più consolidato e anche una buona società alle spalle. Sono sicuramente le candidate alla Champions League. L'Inter è favorita per lo Scudetto, il momento è positivo per molti giocatori. L'infortunio di Chiesa è una brutta notizia per tutti, non solo per la Juventus. Parliamo di un giocatore forte nell'1 vs 1, che calcia bene e fa gol. Una brutta notizia per lui e per gli altri".