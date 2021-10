Damiani: “Inter, Inzaghi ha dato grande equilibrio. Vlahovic? Se non firma…”

Le parole dell'agente: "È un campionato interessante. Il Napoli è lanciato, il Milan sta facendo bene come l’Inter dove Inzaghi ha dato grande equilibrio"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Oscar Damiani, procuratore, ha parlato così del futuro di Dusan Vlahovic: “La Fiorentina lo ha fatto crescere, forse dovrebbe esserci un po’ di riconoscenza che nel mondo del calcio oggi non c’è. Se non firmerà la Fiorentina lo venderà un anno prima per non perderlo a zero”.