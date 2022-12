Damiani: “Inter-Napoli decisiva solo per Inzaghi: se Spalletti vincesse…”

Le parole dell'agente: "Quest’estate il Napoli ha lavorato benissimo e non era semplice mandare via i senatori e puntare su altri"

Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, Oscar Damiani, ex calciatore oggi agente, ha parlato così in vista di Inter-Napoli del 4 gennaio: "Inter-Napoli è decisiva solo per l’Inter perché se il Napoli vincesse, sarebbe un problema per la squadra di Inzaghi recuperare questa distanza. Quest’estate il Napoli ha lavorato benissimo e non era semplice mandare via i senatori e puntare su altri calciatori".