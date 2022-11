EDICOLA TS – Oscar Damiani: “Juve, Thuram è pronto”

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola martedì 15 novembre: si parla di Thuram, accostato anche all'Inter

"Juve, Thuram è pronto". Sono le parole del noto agente Oscar Damiani sulla prima pagina di Tuttosport in edicola mercoledì 16 novembre. Spazio anche ai rinnovi di Vagnati e Juric in casa Torino, alla Nazionale e ai Mondiali in taglio basso.