Damiani: “Napoli-Inter? Conte non regalerà niente. La difesa nerazzurra…”

Le parole del noto operatore di mercato a proposito di Napoli-Inter prossimo impegno della squadra nerazzurra

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Oscar Damiani, agente ed esperto di calcio francese: "Cosa conterà di più in Napoli-Inter? La difesa dell'Inter è tempo che non prende gol, io tifo un po' per il Napoli che ha più bisogno della vittoria. Per l'Inter non sarà determinante questa gara anche se ovviamente non regalerà niente.