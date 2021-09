D’Amico: “Correa all’Inter? Non mi strappo i capelli. Tra lui e Felipe Anderson…”

Le parole dell'ex biancoceleste: "Correa o Anderson? Se Sarri riesce a mettere a posto tutte le rotelle di Filippetto, mi tengo lui tutta la vita"

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Vincenzo D'Amico, ex calciatore della Lazio, ha commentato così la cessione di Joaquin Correa all'Inter, a detta sua corretta considerando il ritorno in biancoceleste di Felipe Anderson: "Corra? Non mi sono strappato i capelli e se Sarri riesce a mettere a posto tutte le rotelle di Filippetto (Felipe Anderson, ndr) mi tengo lui tutta la vita".