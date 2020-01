Vincenzo D’Amico ha parlato a TMW Radio del mercato dell’Inter criticando alcune scelte della società nerazzurra: “Perché non potevano pensarci questa estate a rinforzare la rosa? Vale per tutti giocare a 200 all’ora. Se non corri, non le vinci le partite. L’Inter ha giocatori sopra la media, spesso li chiede. Conte dovrebbe avere sempre certi giocatori che chiede, anche quando vince 4-0, non solo quando perde“.