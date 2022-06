D’Amico: “Dybala? Reazioni tifosi Juve da Medioevo. Lukaku? Il ritorno all’Inter…”

"Lukaku? Non voglio andare contro i sentimentalismi sportivi ma i ritorni, di solito, non vanno bene. Nella maggior parte dei casi, lasciano l'amaro in bocca per quello che è stato. Io non tornerei mai, ho avuto tante esperienze di giocatori che volevano tornare e poi non è andato bene quasi mai. Lukaku era legato a Conte, lui aveva saputo valorizzarlo motivandolo psicologicamente ogni giorno"