D’Amico: “Mercato? Bene l’Inter che aveva certe esigenze economiche”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Andrea D'Amico, noto operatore di mercato, ha detto la sua su chi si sia mosso meglio in sede di mercato quest'estate: "Difficile dirlo, in Serie A hanno fatto bene in tanti. Dipende dalle esigenze... Bene l'Inter che aveva certe esigenze economiche. Direi anche la Juventus, per come si era messa e il Milan che ha fatto un grandissimo colpo".