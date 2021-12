D’Amico: “Napoli? I 4 punti dall’Inter non sono nulla. Può ambire allo scudetto”

Le parole del noto operatore di mercato a proposito di una delle avversarie dei nerazzurri per lo scudetto

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto l'agente Andrea D’Amico: “Cosa deve fare il Napoli per rimontare l’Inter? In sede di mercato farà poco, ha già una rosa competitiva cui Spalletti ha dato allenamento. Il budget, mancando la Champions League, è quello che è. Penso che il Napoli sia veramente attrezzato per fare un grande campionato a prescindere da ogni situazione. I 4 punti dall’Inter non sono nulla, ha avuto la sfortuna dell’infortunio di Osimhen ma per fortuna è tornato Mertens. In questo campionato mediocre il Napoli ha un organico per arrivare fino in fondo e ambire al successo finale".