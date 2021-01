Nuovo arrivo in casa Pro Sesto: il club biancoceleste ha ufficializzato l’ingaggio di Felice D’Amico, esterno offensivo classe 2000, che arriva in prestito fino al termine della stagione dalla Sampdoria. Cresciuto nel Palermo, nel 2017 approda all’Inter, dove rimane per una stagione e mezza prima di trasferirsi in blucerchiato (nel mezzo anche due parentesi al Chievo).