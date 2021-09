Damsgaard avverte l’Inter: “Pronti per la sfida. Eriksen? Speriamo nel lieto fine”

Le parole del giovane centrocampista della Sampdoria verso la gara di campionato con i nerazzurri in programma domenica

Mikkel Damsgaard, faro della Sampdoria di D'Aversa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'Europeo disputato con la Danimarca e degli obiettivi con il suo club: "Non mi aspettavo un Europeo da protagonista, è estata un'esperienza folle ma sono felice che sia capitata ed orgoglioso. Ora vogliamo competere verso nuovi traguardi e nuove sfide. Sono un giocatore diverso e spero di poter dimostrare alla Sampdoria cosa ho imparato. E' stato davverdo difficile per tutta la squadra, non sapevamo cosa fosse accaduto ad Eriksen e come sentirci, perché sono stati momenti folli e tragici, ma abbiamo avuto gli aiuti di cui avevamo bisogno e siamo tornati in campo più forti di prima. E' stato molto difficile, ma ci auguriamo un finale positivo. Eriksen è in contatto con noi, scrive sempre nel gruppo per augurare il meglio quando gioca la Nazionale. Noi siamo felici e speriamo nel lieto fine. Inter? Ora sono pronto. Vogliamo preparare al meglio questa sfida".