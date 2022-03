Danilo: “Questa è la Juve, abbiamo dimostrato di avere una rosa forte”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il difensore della Juventus Danilo ha parlato così dopo la vittoria con la Fiorentina

"La Coppa Italia è un obiettivo, dobbiamo giocare partita per partita. Abbiamo dimostrato di avere una rosa forte, siamo sulla strada giusta. I ragazzi hanno lavorato tanto, sono contento per loro. Questa è la Juve. Le assenze si sono fatte sentire ma abbiamo dimostrato che siamo tutti all'altezza, siamo a metà strada ma siamo contenti per questa vittoria".