Danilo: “Sconfitta che pesa, dobbiamo chiedere scusa. Da domani occhi sulla Serie A”

Brutta sconfitta della Juve che perde in casa con il Villarreal per 3-0. A termine della gara che ha segnato l'uscita dalla Champions dei bianconeri, ha parlato il difensore della Juve. Danilo ad Amazon Prime:

"Partita strana, ma col 3-0 devi solo fare i complimenti e chiedere scusa ai tifosi, Sconfitta che pesa tanto. Se abbassi la concentrazione in Champions gli avversari ti puniscono. Secondo me abbiamo fatto bene, dovevamo essere più incisivi. Siamo stati aggressivi, ma ci hanno puniti con 3 gol. Oggi c'è tanta tristezza, da domani in poi occhi sulla prossima partita di Serie A".