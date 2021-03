GdS – Danimarca, vittoria in Israele. Eriksen al top: “Sempre nel vivo e gol sfiorato”

Vittoria agevole per la Danimarca in trasferta contro Israele nella gara di qualificazione ai Mondiali 2022. Brilla Eriksen

Vittoria agevole per la Danimarca in trasferta contro Israele nella gara di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. A decidere il match un gol per tempo. A segno Braithwaite e Wind. Ma possono sorridere anche l'Inter e Antonio Conte, dato che risposte importanti sono arrivate soprattutto da Christian Eriksen, vera luce del gioco della Danimarca: