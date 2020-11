Dopo due panchine consecutive con l’Inter (contro il Real Madrid e l’Atalanta, ndr), Christian Eriksen torna titolare. Con la Danimarca, però, con cui ha da poco raggiunto le cento presenze. Il trequartista, dunque, ha di nuovo occasione per mettersi in mostra e far vedere il suo grande potenziale.

Ecco l’undici della Danimarca: