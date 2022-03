Danimarca, Hjulmand: “Eriksen è tornato. Il gol è stato un grande momento”

Le parole del commissario tecnico danese dopo la gara amichevole di ieri con l'Olanda sul rientro con gol di Eriksen

Christian Eriksen è tornato a giocare e segnare con la maglia della Danimarca. Una notizia bellissima per i suoi tifosi e per tutti gli appassionati di calcio. "E' stato bello vedere che ha ricevuto un caloroso benvenuto qui in Olanda", ha detto il Ct della nazionale danese Kasper Hjulmand dopo l'amichevole di ieri sera contro la selezione orange in trasferta. "Ha anche segnato direttamente al suo ingresso, è stato un grande momento. Christian è tornato", le sue parole.