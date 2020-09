Dario Silva: “Godin è ancora forte, sa come gestirsi. All’Inter non ha entusiasmato? La Serie A…”

Dario Silva, ex attaccante uruguaiano del Cagliari, ha parlato in esclusiva a TuttoMercatoWeb del passaggio del suo connazionale Diego Godin dall’Inter al club sardo: “Spero che Godin possa essere un punto di riferimento per il nostro Casteddu ha una certa età però per un paio d’anni mi auguro che possa fare molto bene per la squadra. È una persona intelligente e sa come gestirsi. Se potrà essere una guida? Sì, del resto lui è sempre stato un giocatore di personalità. E’ stato il capitano della nostra nazionale e lo ha fatto bene, sa come si gestisce lo spogliatoio“.

All’Inter non ha entusiasmato Godin: è stato anche un problema di difesa a tre.

“È sempre stato abituato a giocare a quattro e ora a Cagliari giocherà in modo diverso quindi potrà esprimersi meglio. E’ ancora forte, non c’è dubbio. Quel che dico sempre comunque è che se un calciatore straniero arriva in Italia da giovane poi può giocare dappertutto visto quanto può apprendere tatticamente. Se invece arriva troppo in avanti con gli anni è più dura perché il campionato italiano non è per tutti”.