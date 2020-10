GdS – Inter, è fatta per Darmian: domani visite mediche e firma sul contratto

Matteo Darmian è pronto a diventare un calciatore dell’Inter. Come ha confermato in diverse occasioni il direttore sportivo del Parma Marcello Carli, l’esterno dei ducali vestirà la maglia del club nerazzurro: la trattativa è stata chiusa e i club hanno raggiunto l’accordo per una cifra vicina ai 2,5 milioni di euro.

Secondo quanto riferisce il giornalista della Gazzetta dello Sport Francesco Fontana, domani Darmian sarà a Milano: programmate le visite mediche del classe 1989, che dopo aver superare i test fisici firmerà il contratto che lo legherà all’Inter.