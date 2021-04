Corsera: “Darmian? Lo volle espressamente Conte. Antonio ama i giocatori così”

Il quotidiano racconta il rapporto tra l'esterno, sempre più decisivo, e il tecnico nerazzurro

Lo vuole espressamente Conte, dopo tre estati in cui il nome di Darmian era sempre dato fra i candidati per una maglia nerazzurra. Con Conte il matrimonio finalmente si compie. L’ex c.t. ama i giocatori come Darmian: pronto a sacrificarsi per la squadra, con la testa sulle palle, che non ha paura del lavoro, che sa essere utile e fondamentale quando viene chiamato in causa. Conte peraltro conosceva bene Matteo, avendolo convocato in azzurro a Euro 2016, quando l’Italia è stata eliminata ai quarti dalla Germania".