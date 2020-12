Darmian: “Il primo passo è stato fatto, grande gara da parte di tutti. Ora dobbiamo…”

Matteo Darmian ai microfoni di Inter TV: “Il gol? Ho visto lo spazio, mi sono inserito e Gaglia mi ha dato una buona palla e ho provato il tiro che è andato bene e ci ha permesso di sbloccare una partita difficile. Sapevamo che non era facile, abbiamo fatto tutti una grande gara. Abbiamo sofferto quando c’era da soffrire e abbiamo vinto una partita importantissima per noi. Sapevamo che dovevamo vincerle entrambe, il primo passo è stato fatto. Dovremo ripeterci e penso che ci siano buone possibilità di passare il turno. Dobbiamo fare il nostro dovere, siamo ancora lì per qualificarci”.

(Inter TV)