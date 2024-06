Italia, contro la Croazia Darmian insidia Di Lorenzo a destra. Dimarco out

L'Italia di Spalletti si prepara ad affrontare la Croazia nell'ultima e decisiva sfida del Gruppo B di Euro 2024. Se Dimarco resterà ai box per un problema fisico, l'altro interista, Darmian, è in ballottaggio con Di Lorenzo per un posto sulla fascia destra:

"Per la fascia difensiva destra, nella confermatissima linea a quattro, in caso di sacrificio di Di Lorenzo – non scontato, però: ieri è stato testato tra i “titolari” - è favorito Darmian, con Cambiaso controfigura di Dimarco sul lato opposto, in mediana ballano Cristante e Fagioli (un passo avanti: nella partitella ha affiancato Barella), davanti Retegui è in vantaggio su Scamacca".