Cagliari-Inter, pagelle CdS: Darmian padrone della fascia, perla di Barella

Le pagelle del Corriere dello Sport: Lautaro migliore in campo, ma spiccano le prestazioni degli esterni nerazzurri

L'Inter vince sul campo del Cagliari e rimanda la festa scudetto del Milan. Per il Corriere dello Sport il migliore in campo di ieri sera è Lautaro Martinez, autore di una doppietta che consegna i 3 punti ai nerazzurri. Molto bene anche Darmian, che sblocca l'incontro con un gran colpo di testa: "Padrone della fascia destra nerazzurra, ha libertà e la sfrutta tutta per mandare in tilt la difesa isolana. Imperioso il suo stacco sulla rete del vantaggio". Giornata speciale per Barella, che tornava nella sua Cagliari da avversario: "Si limita all'ordinaria amministrazione senza strafare con una perla: il lancio di cinquanta metri per il gol di Lautaro".