Porto-Inter, l’esultanza di Darmian sui social: “Best 8 in Europe”

Matteo Darmian, uno dei migliori in campo contro il Porto, ha pubblicato un messaggio su Instagram dopo lo 0-0 del Do Dragao

L'Inter ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di Champions League al termine di una partita molto dura e combattuta contro il Porto. I nerazzurri hanno tenuto la porta inviolata anche grazie ad un'ottima prova difensiva, dove hanno spiccato Onana in porta ma anche Matteo Darmian .

"Best 8 in Europe", con tanto due cuori in aggiunta, uno nero e uno azzurro.