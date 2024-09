Matteo Darmian, difensore dell'Inter, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la sconfitta rimediata nel derby contro il Milan : "Sono mancate tante cose, l'approccio, non siamo riusciti a fare quello che solitamente è il nostro gioco. Nonostante questo eravamo riusciti a pareggiare e magari potevamo capire meglio i momenti della partita. Purtroppo abbiamo preso un gol a 2 minuti dalla fine che ci ha condannato alla sconfitta. Non fa mai piacere perdere, soprattutto in un derby. Adesso analizzeremo quello che non è andato e cercheremo di far meglio a partire dalla prossima partita".

"Penso che margini di miglioramento ci siano sempre. La cosa che non dobbiamo fare è di sentirci appagati da quanto fatto l'anno scorso: conosco bene i miei compagni e credo che questo non succederà, poi dovremo dimotrarlo in campo. Non siamo stati noi stasera, è una sconfitta in un derby che fa male, ma l'unico modo che conosco per andare avanti è lavorare in silenzio e cercare di migliorare giorno dopo giorno. Quelli del Milan arrivavano prima di noi sulle seconde palle, i contrasti andavano a loro, tante cose sommate hanno fatto sì che arrivasse la sconfitta".