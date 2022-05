Darmian: “Bravi a non perdere la testa. Sperare che il Milan faccia un passo falso perché…”

Le parole del giocatore nerazzurro a Inter TV

Matteo Darmian ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria in Coppa Italia: "Non è stato facile, sappiamo di essere una buona squadra. Siamo stati bravi a non perdere la testa e a rimanere lucidi. E poi a vincerla. Due momenti in cui abbiamo preso due gol anche evitabili e ci siamo ritrovati sotto. Nella nostra testa avevamo un solo obiettivo, di vincere la partita. Si è visto, abbiamo fatto di tutto per giocarcela. Adesso sappiamo che ci mancano due partite che sono per noi due finali. Saranno difficilissime E' chiaro che dobbiamo vincerle tutte e due. L'unica è sperare che il Milan faccia un passo falso perché noi allo scudetto ci crediamo ancora. Penso che si sia vista la forza del gruppo stasera. E' tutto l'anno che o dimostriamo. a fine partita eravamo tutti lì pronti a festeggiare e al fischio d'inizio eravamo lì ad incitare i nostri compagni. Speriamo di concludere nel migliore dei modi questa stagione".