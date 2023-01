Darmian: “Skriniar darà il 100%. Contento che il gol sia servito per nostro obiettivo”

Protagonista della partita contro l'Atalanta, ha trascinato con un gol in semifinale di Coppa Italia l'Inter. Così Matteo Darmian è stato l'uomo del post partita, anche su Skysport. Queste le parole del giocatore:

Si una bella soddisfazione, volevamo passare il turno, ci tenevamo. Siamo scesi in campo con questo atteggiamento e abbiamo fatto di tutto per ottenere quello che volevamo. Sono contento che il gol sia servito a questo.

-Skriniar alla fine è rimasto, lo avete visto ad Appiano: come affronterà il resto del campionato?

Penso che nessuno di noi abbia dubbio sulla sua professionalità, è un grande ragazzo, lo conosco da due anni e mezzo e ci metto la mano sul fuoco, darà tutto fino a fine stagione, sempre il massimo, il cento per cento e lotterà insieme a tutti noi per raggiungere gli obiettivi che abbiamo.

Meglio camuffarli e non dirli. Poi mi metto a disposizione della squadra e cerco di dare il mio contributo quando vengo chiamato in causa per raggiungere gli obiettivi.