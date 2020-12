Darmian: “C’è un po’ di delusione, tocca a noi dimostrare di essere uniti. Mai mancate…”

Le parole di Matteo Darmian prima di Cagliari–Inter: “C’è un po’ di delusione e rabbia però in questi giorni abbiamo cercato di preparare la partita nel migliore dei modi. E oggi cercheremo come sempre di portare a casa i tre punti. Compattezza e fiducia? Queste qualità non sono mai mancate in questo gruppo e sicuramente tocca a noi dimostrare di essere uniti anche in questo momento. E dimostrarlo sul campo. Il Cagliari è una buona squadra, non è mai facile venire qui a vincere. Abbiamo preparato bene la partita, sappiamo cosa fare e cercheremo di portare a casa i tre punti”.

(Inter TV)