Darmian: “Portare a casa i tre punti che sono fondamentali. Quello che cerco di fare io…”

Ecco le parole di Darmian prima di Genoa-Inter: “Penso che siamo sulla strada giusta e anche oggi dobbiamo scendere in campo con la giusta voglia e determinazione e portare a casa i tre punti che sono fondamentali. Conosciamo bene che tipo di squadra sono, una squadra tosta e difficile da battere. Oggi dovremo mettere tutto in campo per portare a casa una vittoria. Quello che cerco di fare giorno dopo giorno è migliorare, mettermi a disposizione dell’allenatore e della squadra, allenarmi e dare il massimo. Purtroppo mercoledì non è arrivata la vittoria, speriamo che possa arrivare questa sera”.

(Inter TV)