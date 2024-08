Matteo Darmian, autore del primo gol nel successo per 2-0 dell'Inter sul Lecce, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match: "Vincere non è mai facile, e ripetersi è sempre più difficile. Noi lo vogliamo fare, già a Genova eravamo riusciti a passare in vantaggio ma non a portare a casa i 3 punti. Oggi dovevamo rifarci davanti al nostro pubblico ed è arrivata una vittoria importante, dobbiamo continuare così.