“Date e ritiri, si riparte così”. Tuttosport apre l’edizione di domenica 12 aprile con “tutte le ipotesi per la ripresa del calcio”: “Dagli allenamenti al possibile completamento del campionato. Vediamo come le venti squadre di Serie A si preparano a rispettare le misure di sicurezza per ricominciare la preparazione”.

All’Inter del quotidiano anche uno speciale sullo scudetto vinto nel 1989 dall’Inter con le parole e i ricordi di Andrea Mandorlini.