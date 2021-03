Diritti Tv, cosa cambia con Dazn? Prezzo conveniente, ecco quanto potrebbe costare l’abbonamento

Dopo molti rinvii, la Lega di serie A ha assegnato i diritti tv per il prossimo triennio a Dazn. Adesso cosa cambierà per gli utenti?

Dopo molti rinvii, la Lega di serie A ha assegnato i diritti tv per il prossimo triennio a Dazn. A favore dell'offerta del canale streaming hanno votato sedici club, la soglia era 14 voti. Adesso cosa cambierà per gli utenti? Come riporta la Gazzetta dello Sport, dopo la fase del doppio abbonamento (Sky+Dazn), i tifosi potranno assistere a tutte le partite di campionato pagando un solo canone.