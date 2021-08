Dazn lancia il canale sul digitale terrestre. Sarà disponibile sul numero 409

Si chiamerà Dazn Channel e sarà disponibile per gli abbonati in caso di problemi con il servizio

Il nuovo canale, come riporta tvblog.it, è stato inserito sul Mux Cairo Due, dove si trovano i canali La7 e La7d, e trasmette in alta definizione 1920 x 1080 H.264, con codifica Nagravision. L’affitto delle frequenze costerebbe a Dazn circa 3 milioni di euro l’anno. Il canale di backup sarà riservato solamente alle 7 partite, per ogni giornata di Serie A, per le quali l’emittente detiene i diritti in esclusiva. Le altre tre partite di Serie A, che verranno trasmesse anche da Sky, quindi, non saranno disponibili per la visione su Dazn Channel.