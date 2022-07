Serie A, Sky e Dazn discutono: possibile ritorno dell’app sui decoder Sky

Ci potrebbero presto essere novità in merito alla visione della Serie A. Dazn tratta con Tim e poi potrebbe accordarsi con Sky per l'utilizzo dell'app.

"Dazn e Sky stanno parlando, ed è una notizia. Dopo un anno di minacce e rapporti tesi, i due colossi della televisione pallonara hanno riaperto le comunicazioni. L’idea di collaborazione è puramente funzionale: ognuno terrà le sue partite ma l’app di Dazn potrebbe tornare disponibile sui decoder Sky Q e potrebbe essere nuovamente offerto anche un canale satellitare dedicato, come accadeva prima dell’ultima asta. Ognuno manterrebbe i suoi contenuti e per accedere a Dazn tramite Sky servirà comunque l’abbonamento al primo. In sostanza, si offrirebbe solo una nuova modalità per vedere l’app. Poco cambierebbe agli utenti ma molto vorrebbe dire l’accordo in ottica futura: tra due estati, infatti, sarà di nuovo tempo di asta per i diritti televisivi", spiega Libero.