Di Biagio: “Mourinho non fa mai le cose a caso. Dzeko? Ci sono passato e…”

Le parole dell'ex giocatore a pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Inter

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Inter, Gigi Di Biagio ha parlato della gara ai microfoni di DAZN. Queste le dichiarazioni dell'ex giocatore, oggi in veste di opinionista: "Mourinho? Non fa mai le cose a caso, magari il silenzio stampa è inerente a questa gara, è studiata anche questa. In questo momento credo che sia concentrato sulla partita.La Roma deve diventare qualche scontro diretto altrimenti diventa difficile agguantare il quarto posto. Dzeko? Io ci sono passato, non è facile perché vedi tanti amici. Penso che Edin stia provando delle emozioni importanti. Perisic".