Lega, approvato metodo di distribuzione dell’anticipo che Dazn verserà ai club

Nel dettaglio si tratta del 15% degli 840 mln che l'emittente streaming deve alla Serie A e che ha accettato di anticipare per andare incontro alle esigenze delle società

Però è stato votato e approvato il criterio con il quale verrà distribuito il 15% degli 840 mln che Dazn pagherà anticipatamente per venire incontro alle esigenze dei club. "Per una metà del 15% verrà applicata la Melandri, l’altra metà invece verrà divisa in quote identiche. In merito ai diritti non-audiovisivi, è stato deciso di mantenere gli stessi criteri dello scorso triennio. Una precisazione: per quanto riguarda le neo-promosse, ovvero Empoli, Salernitana e Venezia, la distribuzione non avverrà immediatamente, ma solo dopo l’effettiva iscrizione al prossimo campionato", spiega il Corriere dello Sport.