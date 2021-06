Dazn: “Serie A spezzatino? Siamo attrezzati anche per partite in contemporanea”

Ecco la presa di posizione di Dazn in merito alla proposta, che sarà discussa domani in Assemblea di Lega, di una Serie A spezzatino

"Siamo prontissimi per partire e lo saremo, se e quando sarà necessario, anche per trasmettere le partite in contemporanea. Abbiamo messo in campo ogni sforzo tecnologico per migliorare quanto fatto fino a questo momento. Del resto, essendo una decisione ancora non presa dalla Lega, siamo già attrezzati anche se dovessero essere mantenute le tre partite in contemporanea", riporta La Verità. Dazn, dunque, prende posizione contro chi vedeva nel frazionamento degli orari delle partite un timore di non poter gestire, a livello strutturale, l'afflusso di utenti per tre o più partite in contemporanea.