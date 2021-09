Fiorentina-Inter, Pazzini: “Con Inzaghi più libertà in attacco. Ma a Firenze è dura”

L'ex giocatore nerazzurro ha parlato prima della partita tra le due sue ex squadre e si è soffermato anche sugli attaccanti

Eva A. Provenzano

«Giocare a Firenze non sarà semplice perché è sempre complicato giocare là. Inizio importante per la Fiorentina importante gioca crea impegno molto grande per l'Inter». Giampaolo Pazzini ha detto la sua su Dazn sulla gara tra Inter e Fiorentina.

«Lautaro e Dzeko si alternano, inizialmente il bosniaco allunga la linea difensiva ma a lui piace molto venire a giocare quindi secondo me si alterneranno. Benassi? È un centrocampista, ma ha intelligenza per giocare da esterno. Italiano avrà provato a farlo venire in mezzo al campo», ha aggiunto.

-Cosa ha aggiunto Inzaghi al lavoro di Conte?

L'attaccante si diverte quando fa gol, in un modo o nell'altro. L'Inter ha più liberta adesso. Lo faceva anche alla Lazio Inzaghi con la mezzala che si inseriva. Adesso arrivano più giocatori al tiro. Prima le situazioni offensive erano più concentrate su Lukaku.

-Inter concede poco e segna tanto in questo inizio. La Fiorentina lavora molto sulla parte destra del campo...

Italiano conta tanto su Bonaventura, gli sta dando una grossissima mano. Per come si muove riesce a far giocare bene tutta la Fiorentina. A destra penso vada Sottil.

-Il confronto Lautaro-Vlahovic?

Sono due attaccanti diversi ma un po' simili. Il giocatore viola è una prima punta, Lautaro può fare entrambi i ruoli. Il giocatore della Fiorentina gioca per i compagni e fa gol. Insieme sarebbero una bella coppia.

-I giocatori chiave della nuova Inter di Inzaghi?

Anche Dumfries è stato una bella scoperta. Ma ci sono anche conferme: il blocco assodato. Calhanoglu è importante anche quando lo vedi poco. Dzeko si è inserito subito super bene.

-Che messaggio manderebbe l'Inter se vincesse a Firenze?

Se l'Inter dovesse vincere darebbe un grandissimo messaggio. Un campo difficile, contro questa Fiorentina, sarebbe un messaggio importante che manda alle sue rivali.

(Fonte: DAZN)