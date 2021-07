Dazn, che mercato: in squadra Ambrosini e Cattaneo. Ecco il team al completo

Parecchi movimenti anche tra giornalisti e commentatori tv. Dazn presenta la sua squadra per la prossima stagione

Come riporta Corriere.it, assieme a Diletta Leotta ci sarà anche l'ex Sky Marco Cattaneo. "Dopo il passaggio di Giorgia Rossi da Mediaset si aggiungono altri nomi importanti: ex calciatori come Riccardo Montolivo, Alessandro Matri, Simone Tiribocchi, Massimo Ambrosini, Giampaolo Pazzini. La «rosa» viene introdotta da un annuncio di Bruno Pizzul, ci sono anche l’ex allenatore di Vicenza, Udinese e Palermo, Francesco Guidolin, e Andrea Barzagli, ex Juve, che aveva abbandonato lo staff tecnico della società bianconera l’anno scorso. Per le telecronache resta Pierluigi Pardo, mentre lascia Massimo Callegari che commenterà Champions e Coppa Italia su Mediaset. Novità anche nei contenuti con docu-serie, come «C’era una porta» di Cattaneo, una serie dedicata alle bambine allo stadio, e un’altra, «Fedi», sulle città come luoghi del tifo".