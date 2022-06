Dazn, Unione Consumatori all’attacco: “Presentiamo esposto all’Antitrust”

Coro di proteste contro l'aumento dei prezzi per gli abbonamenti della nuova stagione 2022-2023 di Dazn. E' quello che si leva unanime dalle associazioni dei consumatori dopo l'annuncio arrivato da Dazn. "Abbiamo deciso di presentare un esposto all'Antitrust, in primo luogo perché nella comunicazione inviata agli utenti Dazn comunica le variazioni contrattuali, e gli aumenti già surreali, senza ricordare contestualmente all'abbonato il suo sacrosanto diritto di poter recedere, in violazione delle norme a tutela degli utenti", annuncia Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. "E' inaccettabile, poi, farsi gioco dei tifosi che seguono il calcio in televisione. Dazn - dice - è già stata graziata nella precedente stagione dal ritardo con il quale Agcom ha cambiato le regole sulla qualità delle trasmissioni, di fatto non pagandone il costo Ora attendiamo il pronunciamento urgente dell'Antitrust".