De Angelis: “Inzaghi? Mai riuscirei a fischiarlo. Mi auguro di vedere solo applausi”

Il cronista e tifoso della Lazio parla della sfida dell'Olimpico tra la squadra di Sarri e l'Inter

"Quello di Inzaghi, tuttavia, rischia di essere ricordato come il più eclatante, se non altro per il rapporto viscerale che legava il tecnico alla gente, un amore cominciato ventidue anni fa e coronato da successi e vittorie in campo e in panchina. Prendo in prestito la metafora che un tifoso ha utilizzato nella mia trasmissione su Radiosei: per me Simone è come un figlio che, a un certo punto della sua vita, decide di andar via di casa a seguito di un'incomprensione. Pur non condividendo tale scelta, la sua famiglia non può che continuare a volergli bene. Ecco perché mai riuscirei a fischiarlo, mai potrei considerarlo un traditore. Mi auguro di vedere solo applausi domani all'Olimpico: a Simone prima della partita e, magari, alla Lazio vittoriosa alla fine".