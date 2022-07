De Biasi: “Inter, Lukaku ha gli stimoli giusti. Skriniar e Bremer molto simili”

Le parole del tecnico a proposito dei movimenti di mercato effettuati e in cantiere di casa nerazzurra

Intervenuto nel corso del pomeriggio di TMW Radio, durante la trasmissione 'A Tutto Mercato', Gianni De Biasi ha parlato della prossima Serie A e del mercato in corso: "Lukaku? Credo che abbia gli stimoli e una voglia di rivincita. Ha tutto per fare bene".

"Bisogna aspettare la definizione delle trattative. Avere giocatori di qualità aiuta l'allenatore, ma non bisognerebbe mai dover aspettare l'uscita di un giocatore per acquistarne un altro".

"Credo che il campionato italiano sia ancora un campionato affascinante. A livello tecnico non lo so, perché usciamo da tutte le competizioni. Ma c'è da dire che a livello economico non siamo all'altezza di altre nazioni".