De Biasi: “Inter Zapata dà più sicurezza di Vlahovic. Inzaghi…”

Le parole dell'allenatore a proposito di chi potrebbe prendere il posto del partente Romelu Lukaku in casa Inter

Gianni De Biasi , ct dell'Azerbaigian, nel suo intervento a TMW Radio ha parlato anche dell'addio di Lukaku in ottica Inter: "Perdono molto senza di lui, un uomo squadra fondamentale. Mi auguro che Simone Inzaghi possa fare bene, come allenatore è bravo ma ogni contesto è diverso”.

“Duvan magari ti dà qualche sicurezza in più, per quanto fatto negli ultimi anni. Sono entrambi giocatori validissimi, nessuno dei due vale Lukaku, Zapata gli somiglia di più. A me Vlahovic piace tantissimo, Firenze l’ha fatto conoscere, forse andrà ad affermarsi in qualche altra realtà”.